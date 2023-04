Neues Programm des Chemnitzer Kabaretts auf Dieter Nuhrs Pfaden

"Einfach mal die Heizung an!", so der offensichtlich subversive Titel des neuen Programms des Chemnitzer Kabaretts mit Ellen Schaller und Torsten Pahl. Und ja, haben wir nicht manchmal Lust auszubrechen aus dem Gutmenschentum? Heizung an, auf der Autobahn 200 km/h fahren, mal wieder ein richtig fettes Steak essen, eine Fernreise mit dem Flieger...