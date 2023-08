Nietenbespickt: Dividing Lines mit "Waiting For Life"

Seit über zehn Jahren tragen Dividing Lines den Punk im Herzen und die Gruft in der Seele. Sie verschmelzen klassische Batcave-Vibes des Death-Rock mit düsterem Wave- und melancholisch-wütendem Post-Punk. Album Nr. 3, "Waiting For Life" (Plastic Bomb Records), legt noch eine Schippe Kraft drauf. Innere Zerrissenheit leckt am dreckigen...