Oper "Das Tagebuch der Anne Frank": Russische Sängerin Marina Medwedewa gibt in Mittelsachsen Solodebüt als Todgeweihte

Die junge Sopranistin ist neu im Ensemble des Freiberger Theaters. Eine Stunde steht sie heute bei der Premiere allein auf der Bühne

Viel sinnfälliger hätte man wohl die Premierentermine für dieses Werk nicht wählen können: Am morgigen Dienstag, 30. Januar, 91 Jahre nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland, feiert auf der Bühne in der Borngasse, der kleinen Spielstätte des Mittelsächsischen Theaters in Freiberg, die Monooper "Das Tagebuch der...