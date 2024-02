Neue Sopranistin am Freiberger Theater verkörpert in Kammeroper todgeweihte Anne Frank: Zeugnis der Menschlichkeit in Musik

Zweimal hat das Mittelsächsische Theater die Kammeroper "Das Tagebuch der Anne Frank" öffentlich gezeigt. Des Weiteren soll sie an Schulen gespielt werden. Dabei hätte die Inszenierung mehr verdient.

Warum so zurückhaltend? Wer auf der Website des Mittelsächsischen Theaters Freiberg-Döbeln nach weiteren Aufführungsterminen für die Monooper "Das Tagebuch der Anne Frank" sucht, die am Samstag in Döbeln und am Dienstag in Freiberg auf den jeweiligen kleinen Bühnen der Kultureinrichtung Premiere gefeiert hat, läuft dort zurzeit ins Leere:...