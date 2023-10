Pechstein-Preis für Doris Ziegler: Der Schatten der Malerfürsten

Die Leipziger Malerin und Kunstprofessorin Doris Ziegler ist eine der wenigen Frauen der Leipziger Schule. In diesem Jahr wird sie mit dem Max-Pechstein-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk geehrt.

Doris Ziegler ist eine gut organisierte Frau. Zur Pressekonferenz anlässlich der bevorstehenden Verleihung des Max-Pechstein-Ehrenpreises 2023 der Stadt Zwickau an die Leipziger Malerin bringt sie Weintrauben und Gebäck mit. "Das habe ich schon in meiner Professorenzeit so gemacht. Wenn wir da Sitzungen hatten, habe ich auch immer Kekse...