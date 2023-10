Philosophen-Einmaleins, heute: Hippokrates

Philosophen haben immer was Gescheites zu unserem Leben zu sagen. Deshalb lohnt ein Blick auf ihr Werk. Heute: Hippokrates und sein ganzheitlicher Blick auf die Gesundheit.

Denkanstöße. Man kennt seinen Eid, der tatsächlich gar nicht von ihm stammt. Doch die Gesundheitslehre des Hippokrates ist nur den Wenigsten geläufig. Dabei ist sie immer noch hochaktuell.

Geboren wurde er um 460 v. Chr. auf der griechischen Insel Kos, als Nachfahre eines alten Ärztegeschlechts. Ansonsten weiß man von seinem Leben nur wenig. Das Wichtigste: Er sammelte sein Heilwissen in erster Linie auf seinen Weltreisen, die er als praktizierender Arzt unternahm. Später gründete er eine nach ihm benannte Medizinschule in Kos. Was er aber ganz sicher nicht tat: den sogenannten Hippokratischen Eid niederzuschreiben.

Dessen Urheber ist eine kleine Ärzte-Sekte, die zwar zeitgleich mit Hippokrates auftauchte, sich aber ansonsten an Pythagoras orientierte. Nichtsdestoweniger hinterließen Hippokrates und seine Schüler ein Werk von 70 Einzelschriften, die auch ohne den Eid von historischer Bedeutung sind. Er starb im nordgriechischen Thessalien, man weiß aber nicht, wann genau.

Das Besondere an Hippokrates: Er versorgt nicht nur die Ärzte mit genauen Verhaltensrichtlinien, sondern auch die Patienten. Und hier schaut er weit über den Tellerrand eines bloßen Mediziners hinaus. Denn für ihn steht fest, dass uns Gesundheit nur bedingt in die Wiege gelegt wird, sondern wesentlich von unserer Lebensführung abhängt. Nach dem Prinzip: Je mehr Balance, desto weniger Chancen für eine Krankheit.

Gesundheit hängt also ab von der Ausgewogenheit in den einzelnen Lebensbereichen, etwa im Schlafen und Wachen, im Arbeiten und Ruhen, im Essen und Trinken, im Liebesleben und der Askese, in der geistigen Beanspruchung und der Muße. Hippokrates ist Gegner aller einseitigen Exzesse, egal, in welche Richtung sie gehen. Der enthaltsame Tugendbolzen ist ihm nicht weniger suspekt und anfällig für Krankheiten wie der unersättliche Giersack. Hippokrates verzichtet auf moralische Einklassifizierungen und Vorverurteilungen - nur wenigen Welterklärern und Ärzten ist es nach ihm gelungen, so offen und unvoreingenommen zu bleiben.

Blutdruckmessgeräte, EKGs und EEG, Ultraschall- und Röntgenuntersuchungen? All das ist Hippokrates natürlich unbekannt, und er weiß auch noch nichts von Bakterien und Viren. Trotzdem ist er als Arzt ungemein erfolgreich - wäre er es nicht gewesen, hätte er zu seiner Zeit mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Denn Ärzte hatten damals noch nicht jenes positive Image, das sie heute besitzen. Kam ein Patient trotz ihrer therapeutischen Bemühungen zu Tode, konnte es sein, dass man ihnen nachstellte und sie sich davonmachen mussten.

Nicht zuletzt deshalb prüft Hippokrates vor der Behandlung eines Patienten genau, ob sie überhaupt Sinn macht. Fälle, die ihm nicht therapierbar erscheinen, lehnt er ab, und er rät auch anderen Ärzten, dies zu tun. Was auf den ersten Blick grausam klingt. Andererseits: Ist es nicht grausamer, einem unheilbar Kranken die Therapie zu versagen, als ihn - wie es heute praktiziert wird - mit allen technischen Mitteln am Leben zu halten?

Das Rezept hinter den Therapierfolgen des Hippokrates: Er sieht Krankheit und Gesundheit nicht mehr als Gottesgaben an wie seine Vorgänger, er sieht sie aber auch nicht als bloße Folgen von äußeren Faktoren (etwa Krankheitserreger und Gifte), wie die wissenschaftliche Medizin nach ihm. Er behält vielmehr den ganzen Menschen mit seiner Lebensführung im Blick, er versucht, nicht nur die Krankheit zu verstehen, sondern vor allem den Menschen, der diese Krankheit hat. Heute wird so etwas vollmundig als Ganzheitsmedizin bezeichnet - für Hippokrates existiert schlichtweg keine andere seriöse Alternative, etwas für unsere Gesundheit zu tun.

Er hinterlässt uns zwar nicht den hippokratischen Eid, dafür aber Sätze wie "Wohlbeleibte Menschen sterben eher als magere" und "Wo Menschenliebe ist, da ist auch Liebe zur Kunst". Und er zeigt uns, dass Gesundheit und Krankheit wesentlich davon abhängen, wie wir unser Leben in die Balance bringen. Die moderne Psychosomatik und Stressforschung hat diese Theorie in den vergangenen Jahren bestätigen können. Umso mehr ist es eigentlich höchste Zeit, dass wir diese Erkenntnisse in unser tägliches Leben einfließen lassen. |jzl Jörg Zittlau