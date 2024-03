Philosophen-Einmaleins, heute: Zenon von Elea

Philosophen haben immer was Gescheites zu unserem Leben zu sagen. Deshalb lohnt ein Blick auf ihr Werk. Heute: ein wenig Hirntraining mit dem Denker Zenon von Elea.

Seine Denkspiele gehören zum ewigen Schatz der Kulturgeschichte. Sie können immer noch Menschen intellektuell an ihre Grenzen bringen. Aber das sollte man sportlich nehmen. Denn wer denken und philosophieren lernen will, ist bei Zenon genau an der richtigen Adresse.