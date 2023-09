Plastikbrüste und Gummipos: Leipzig macht aus "Cabaret" oberflächliches Spektakel

Nach der Premiere in Chemnitz zeigt nun auch Leipzig das beliebte Musical. Doch was es dort auf der Sprechtheaterbühne macht, erklärt der Abend nicht

Musical. Mit gekonnten Oberkörperschwüngen hält die Burlesque-Tänzerin die mit Pads an ihren Brüsten befestigten Quasten am Rotieren. Zuvor hat die sich in lasziven Bewegungen die breite Showtreppe herunter elegant fast aller Bekleidung entledigt, nur die Schambereiche sind schmal bedeckt. Die kunstvolle Nackttanznummer bildet den Höhepunkt der Leipziger "Cabaret"-Inszenierung. Zumindest, was Sinnlichkeit angeht. Feuer gefangen hat, ja hemmungslos entflammt ist das Premierenpublikum am Freitagabend von der ersten Minute an. Am Klamauk, mit dem Regisseur Hubert Wild die Musical-Aufführung am Schauspiel Leipzig überfrachtet, stört es sich nicht - im Gegenteil.

"Regierungen kommen und gehen."

"Cabaret" feierte jüngst ebenfalls im Chemnitzer Opernhaus Premiere. Dort konzentrierte sich die Inszenierung vor allem auf ein alterndes deutsches Pärchen namens Herrn Schulz und Frau Schneider. Dieses repräsentiert im Gegensatz zur internationalen Varieté-Welt die normalen Menschen, deren Lebensentwurf durch die politischen Veränderungen zunichte gemacht wird. Denn es ziehen dunkle Jahre auf im Deutschland der Dreißiger Jahre - besonders, wenn man wie Herr Schneider Jude ist. Doch davon will das Pärchen nichts wissen. "Das geht vorbei. Regierungen kommen und gehen."

Auch Ensemble und Besucher des Kit-Kat-Clubs ignorieren die Zeitenwende: Es gibt noch genug zu feiern. In dieses legendäre Berliner Cabaret verschlägt es den US-Autor Cliff Bradshaw, der in der Metropole seine Schreibblockade überwinden will. Stattdessen findet er wilde Ablenkung, lernt die Tänzerin Sally Bowles kennen und lieben. Sie werden ein Paar, er nimmt sie in seinem Zimmer in jener Pension auf, in der auch das alternde Pärchen wohnt. Als Sally das gemeinsame ungeborene Kind abtreibt, hält Cliff nichts mehr. Er verlässt Deutschland, die Zurückbleibenden sind im Ungewissen. Grau zieht im Marschschritt auf.

Hauptsache bunt

Im Gegensatz zur konzentrierten Chemnitzer Fassung lautet in Leipzig das Motto "Volle Pulle": Fokus und Regieidee lässt Hubert Wild vermissen und fährt lieber alles auf, um das Musical von Joe Masteroff, John Kander und Fred Ebb als spektakuläre Nummernrevue zu inszenieren. Der Saal ist auf Varieté getrimmt. Es gibt eine nullte Reihe mit bestuhlten Tischchen, wo die dort Sitzenden Sekt schlürfen dürfen. Das monumentale Dreh-Bühnenbild ist mal Showtreppe, mal Entree mit Balkon. Es blinkt und glitzert, Konfetti wird ins Publikum geschossen. Alles ist in Bewegung. Hauptsache bunt.

Das können nicht alle im Ensemble stemmen. Dirk Lange gibt einen hervorragenden Conférencier, der in seiner Rolle zwischen leicht tuntig und Mann von Welt changiert. Er ist nie drüber, sondern wahrt die Grenze zum Kitsch, selbst als er Marilyn Monroes Schachtgitter-Moment aus "Das verflixte 7. Jahr" parodiert. Auch gesanglich kann er überzeugen.