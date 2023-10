Premiere im Chemnitzer Ostflügel: Dornröschen aus dem Snackautomaten

Mit den "Prinzessinnendramen" der Literaturnobelpreisträgerinnen bringt das Schauspiel Chemnitz eine Rosskur gegen jedes Bedürfnis, Prinzessin sein zu wollen auf die Bühne. Ein Stück, zu lang, anstrengend, unbequem - und doch höchst unterhaltsam mit fantastischen Spielerinnen und Spielern.

Einmal Prinzessin sein. Das wünschen sich viele Mädchen und Frauen. Der Glamour, das Bewundertwerden, die Prinzen...Doch sind die so Bewunderten wirklich so Bewundernswert? Autorin und Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat dazu eine klare Haltung, deren Facetten sie in ihrem Stück "Prinzessinnendramen. Der Tod und das Mädchen I -...