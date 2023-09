Rücken an Rücken: Halbfinale beim Gottfried-Silbermann-Wettbewerb

Preisrichter im hochkarätigen Orgelwettstreit küren im Blindtest in Dresden die fünf Finalisten, die sich am Samstag in Freiberg in die Endrunde begeben.

Nach dem Beginn der Silbermann-Tage läuft seit Montag auch der XVI. Internationale Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb. Am Mittwoch und Donnerstag wurde in Dresden das Halbfinale ausgetragen, am Wochenende wird es in Freiberg noch einmal spannend!