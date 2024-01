Sächsische Radikal-Kulturmanagerin Ulla Heinrich: "Frauen werden entmutigt!"

Ulla Heinrich hält dem Mackertum mehr entgegen als nur einen Genderstern: Die Dresdnerin setzt deutschlandweit starke feministische Zeichen von Hochkultur bis Punk.

Missy Magazine. An einem Freitagvormittag in der "Missy"-Redaktion in Berlin-Mitte; Ulla Heinrich prüft jede Seite des druckfrischen Magazins, prüft Cover, Überschriften, Schnittlinien. Redaktionelle Arbeit hat sie in Dresden gelernt, und zwar am Europäisches Zentrum der Künste in Hellerau: In ihrem ersten "echten Job", wie sie es nennt, war sie sogleich in einer Leitungsposition der PR als Elternzeitvertretung. Jeden Monat habe sie ein gedrucktes Programmheft erstellen müssen: "Sinnlos", meint sie als Digital Native - "aber die perfekte Schule". Das Programm des Theaters schätzte sie sehr, nicht aber dessen "krasse Hackordnung" mit Wochenendarbeit und toxischen Kollegen. Sie hätte anfangs keine Ahnung von nichts gehabt und sei "hardcore angeeckt". (Wenn hier von "sie" oder "ihr" die Rede ist, ist die Person gemeint, denn Heinrich möchte nicht mit geschlechtsspezifischem Pronomen angesprochen werden.)

Polarisierende Aussagen wie diese fallen bei der aktuellen Geschäftsführerin des "Missy Magazine" wie Böller in Berliner Silvesternächten. Sie ist sehr direkt und spricht lieber drastisch als undeutlich; ihr Temperament ist herzlich und kämpferisch. Wenn Heinrich eine Sache sagt und gleich darauf eine andere, ist das nicht als Relativierung oder bloß performativ zu verstehen, sondern verhindert nur ein einseitiges Bild von der Lage. Denn Ulla Heinrichs Lage ist so: ambivalent und manchmal drastisch. Allein an diesem Vormittag erreicht die Redaktion ein rührender Dankesbrief einer Leserin und ein Hilfegesuch eines angeblich unschuldig Verurteilten. Meist aber liegen in der Post frauen- und transfeindliche Hassbriefe.

Ulla Heinrich navigiert durch solche Verhältnisse mit bemerkenswerter Klarheit. Auch am Hellerau kann sie immerhin nicht ausschließlich "angeeckt" sein, denn bei der Vertretungsstelle blieb es nicht. Sie arbeitete der Geschäftsführung zu und leitete die Abteilung für Digitale Kommunikation und Sonderprojekte. In diesen Positionen und in der freien Kulturszene prägte sie ihre Stadt und ganz Sachsen nachhaltig. 2015 gründete sie das Veranstaltungskollektiv "dgtl fmnsm" (ausgeschrieben: "Digital Feminism"), das die Schnittstelle von Kunst, Technologien und Feminismus mittels Performance und Theater erforscht. Dessen Formate werden heute am Berliner Theater "Hebbel am Ufer" aufgeführt. 2015 war Ulla Heinrich außerdem eine der Gründerinnen des queer-feministischen Konzertkollektivs "Böse & Gemein". Inspiriert von der Riot-Grrrl-Bewegung nahm sich diese vor, "Mackertum, Abwertung von Weiblichkeit (nicht an Genitalien gebunden), boyz-Clubs, toughe Atmosphären auf Konzerten, die zum davonlaufen und sicher nicht zum genießen sind", abzuschaffen.

Heute wird dieser Anspruch mehr und mehr zur Grundbedingung vieler Veranstalter - damals war er progressiv. Auf den Konzerten und dem jährlichen Festival bildeten Frauen hinter und vor der Bühne die dominante Präsenz, an der Technik ebenso wie an der Tür waren es Frauen und Queers, die alles regelten. Ulla Heinrich ist sich ihres Einflusses auf die Szene heute sehr bewusst und gesteht sich die Rolle zu, Strukturen geschaffen zu haben, die Nicht-Männern bislang vorenthalten worden waren. "Das Verhalten auf Konzerten hat sich durch uns verändert". Für sie war das nicht nur der Raum, in dem sie selbst harte Musik erleben wollte, sondern mehr noch eine "Selbstbefreiung" als queere Person und ein "revolutionärer Akt". Ihr Kollektiv, das bis zu 30 Personen versammelte, empfand sie als "eine Faust".

Ulla Heinrich geht in Subkulturen auf, und das von frühester Jugend an, von Gothic über Punk bis Techno. Kollektive sind für sie keine sozialen Projekte - sie betont, dass sie Nerd sei und die soziale Aufmerksamkeit nicht brauche. Doch Gruppen bewegen mehr, und Ulla Heinrich geht es um das Politische. Subkulturen sind politisch - und sie sind anders und provozieren damit. Das ist nicht die Generation Instagram, in der Millionen demselben Schönheitsideal nacheifern und täglich Hypes wie süße Automaten-Snacks ausspielen: "Am Ende geht es um Gerechtigkeit."

Und woher kommt dieses Bedürfnis? "Ich glaube, dass mein politisches Dasein darauf basiert, wie mich meine Eltern erzogen haben." Die waren Pionierleiterin und Pionierleiter in der DDR. Ulla Heinrich macht heute quasi dasselbe - in einem anderen System. In den 1990ern erlebte ihre Familie eine Zeit der Brüche mit Jobwechseln, Umschulungen, Umzügen, mal Geld, mal kein Geld haben. Themen, die Heinrich von Haus aus prägten; Frauenstärke, antiautoritäre Erziehung, Selbstständigkeit und einen Bezug zur Arbeit. Sie bewundert ihre Mutter für ihre Anpassungsfähigkeit. Aber auch politisch-moralisch hat sie einiges mitgenommen. "Gerechtigkeit spielt in unserer Familie eine Rolle und auch Mitgefühl für die, die ungerecht behandelt werden."