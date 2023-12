Sinnes-Energie-Ausstellung "Chemnitz leuchtet": Kinder, dann bastelt euren Strom doch selber!

✖ Schon gehört? Sie können sich Ihre Nachrichten jetzt auch vorlesen lassen. Klicken Sie dazu einfach auf das Play-Symbol in einem beliebigen Artikel oder fügen Sie den Beitrag über das Plus-Symbol Ihrer persönlichen Wiedergabeliste hinzu und hören Sie ihn später an.

Das Industriemuseum Chemnitz greift in seiner neuen Sonderschau mit bissigem Charme große Fragen aus dem Kleinen Sonderschau. Dumme Frage: Wozu brauchen wir überhaupt Licht? Hell ist es tagsüber doch sowieso! Und zack, schon hat einen das Industriemuseum am Wickel mit seiner neuen Sonderausstellung "Chemnitz leuchtet": Ja, das Thema klingt banal, fährt aber auch direkt einige irritierenden Widerhaken aus. Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art!

Mehr Lesekomfort mit der Freie Presse App! Denn so allgegenwärtig das Licht aus Ampeln, Laternen, Leuchtreklamen, Scheinwerfern, Kontrolllämpchen und Bildschirmen auch sein mag, das eine Stadt flutete wie Regenwasser, Feinstaub und Atemluft: Es ist, mal bei Museumslichte betrachtet, ein vergleichsweise neues Phänomen. Selbst die schummerige Gaslaterne funzelte erstmals vor nur rund 200 Jahren - davor ging die Menschheit über Jahrtausende einfach mit den Hühnern schlafen und mit einer Kerze aufs Klo. Die Eingangsfrage stellte sich nicht, es galt vorab das Udo-Lindenberg-Zitat: "Hell ist der Tag / und dunkel die Nacht!" Beleuchten wir uns also, weil wir müssen - oder weil wir können? Dass die Wahrheit irgendwo zwischen Blackout und klimakillender Totalverschwendung liegen muss, schwant einem bereits am Angang der Sonderschau. Dort erschlagen zigmeterhohe Leuchtreklamen aus Chemnitz den Besucher regelrecht, etwa das ausgemusterte Fassadenlogo "Galeria Roter Turm". Die Museumshalle, deren Höhe für die Riesenobjekte erstmals voll genutzt wird, taucht das in ein eigentümliches Zwischenlicht aus Nacht und Tag, was zusammen mit der unvermittelten Nahperspektive auch eine filmreife Stimmung erzeugt: Wunderschön und absurd unreal gleichermaßen.

Weihnachtsstimmung im Darkroom Bild: Tim Hofmann

Zu sehen ist auch alte DDR-Neonreklame, bei der nur wenige Röhren getauscht werden mussten. "Das allermeiste funktionierte noch, als wir es aus dem Depot geholt haben", so Museumschef Jürgen Kabus: Wie gut, erkennt man daran, dass neue Leuchtteile dezent heller sind. Angesichts der verschwenderischen Übergrößen ist schon nach wenigen Schritten die Frage im Kopf: Wenn man eben nicht nur funktionale Dinge braucht in einer Stadt, sondern eben auch (be)sinnliche wie den Lichtüberfluss - müssen wir dann nicht irgendwie auch eine Balance aushandeln? "Chemnitz leuchtet" greift diese dezent aus mit vielen kleinteiligen Nischen auf, in denen Straßenlaternen, heute für Designerwohnungen gefragte Werkstattleuchten und immer wieder auch stichelige Fakten zu finden sind. Der Pro-Kopf-Stromverbrauch in Sachsen etwa. Oder die Vorteile der LED-Technologie gegenüber klassischen Glühbirnen. Ein eigener "Darkroom" greift dann mit stimmungsvollen Miniaturen die Frage auf, wann wir Licht im Dunkel wirklich brauchen - und wann wir es damit übertreiben. Dass das wie nebenbei das vorweihnachtliches Flair von Modelleisenbahnen und Puppenstuben freisetzt, ist ebenso jahreszeitlich passend wie museal geschickt: "Chemnitz leuchtet" knipst die Lichter im Kopf auch ohne Zeigefinger an und streicht immer wieder seinen starken Schauwert heraus, der den Besuch wirklich lohnt. Fakten gibt es dazu recht gut dosiert in einigen sparsamen wie stylischen Grafiken auf - natürlich - illuminierten Touchscreens.

Erneuerbare Energie als Selbstbau-Satz der kommenden Generation. Bild: Tim Hofmann