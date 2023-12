So wird die neue Sonderstaffel von "LOL: Last One Laughing": Wer zu Weihnachten zuletzt lacht...

Nachdem die 4. Staffel der Comedy-Serie im April veröffentlicht wurde, steht nun das Special zum Jahresende in den Startlöchern!

Stille Nacht, bis einer lacht: Die Erfolgsserie "LOL: Last One Laughing" des Streamingdienstes Amazon Prime Video wird noch vor Beginn der fünften Staffel ab Freitag um eine weitere Ausgabe ergänzt. Im "Xmas Special" der Reihe treten acht Stars der deutschen Comedy- und Unterhaltungsszene zum wiederholten Mal ihren Kampf um den Pokal an. In der...