Soziologin und Buchautorin Silke Ohlmeier im Interview: Warum Langeweile politisch ist

Karl Lagerfeld war bekannt für seine markigen Zitate: "Langeweile", sagte der Modeschöpfer einmal, "ist ein Verbrechen. Wenn man sich langweilt, heißt das nur, dass man selber langweilig ist." Für die Soziologin Silke Ohlmeier klingen diese Sätze taktlos. Seit fünf Jahren erforscht sie Langeweile und sieht die Ursachen dafür in ungleichen Machtverhältnissen. Darüber schreibt sie in ihrem Buch "Langeweile ist politisch".

Freie Presse: Frau Ohlmeier, in Ihrem Buch schildern Sie, wie Sie als 19-Jährige eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei einem Busunternehmen machten. Drei Jahre, in denen Sie sich sehr langweilten - was für Sie "purer Stress" war. Doch wie passt das zusammen: Langeweile und Stress? Silke Ohlmeier: Viele Menschen denken, dass Stress das...