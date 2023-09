Stabwechsel an der Berliner Staatsoper Unter den Linden: Thielemann beerbt Barenboim

Seit Mittwoch ist es amtlich: Christian Thielemann, scheidender Chef der Sächsischen Staatskapelle Dresden, übernimmt 2024 von Daniel Barenboim das Amt des Generalmusikdirektors der Berliner Staatsoper. Viel Zeit wird er für den neuen Job allerdings zunächst kaum mitbringen.

Da ist ein Mann, der sich vor Arbeit kaum retten kann! Diesen Eindruck gewann man, als am Dienstag der 2024 scheidende Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle, Christian Thielemann, in einem Exklusivinterview mit der Dresdner "Sächsischen Zeitung" ("SZ") Rückschau auf seine zwölf Jahre an der Semperoper und Vorschau auf seine künftigen...