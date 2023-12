Suralin und das neue Album: Sternenschein aus dem Hobbyraum

Die Band, ewiger Geheimtipp aus Chemnitz, hat nach langen Durststrecken nochmal ein Spätwerk vorgelegt. "Nothing Is The News" ist sehr versöhnlich geraten - und so gut, dass es wehtut!

Indie. Bands im Abklingbecken sind meist ein Fall für Mitleid. "Mitleid" ist dabei wörtlich zu nehmen. Denn es tut ja oft weh, wenn sich die Karriere in ein Un-Ende ausschleicht. Ein Dasein als Familienflucht-Truppe, die sich aus Gewohnheit jede Woche zum trotzigen "Wisst ihr noch?" und "Aber beim nächsten Mal!" im Hobbyraum trifft und dabei ihrem Potenzial beim Absterben zusieht. Und es gibt über die Jahrzehnte ja regional einige Gruppen, die zwar den Brennstoff hatten für eine größere Flamme, am Ende aber doch nicht den richtigen Anzünder. Man kann das als den natürlichen Lauf der Spätjugend akzeptieren zwischen Job und Familie. Oder sich im wirren Aufwuchs musikalischer Einflüsse und Vorlieben ins komplette Unverständnis der Restwelt zerkunstfasern.

Der Chemnitzer Band Suralin aber, all dem eben Gesagten ja nicht gänzlich unverdächtig, ist soeben als dritte Möglichkeit ein kräftiges Kunststück gelungen: Auf dem fünften Album "Nothing Is The News" bündelt das Quartett Kräfte, Kreativität und langjährige Indie-Untergrunderfahrung zu einem Schlüsselwerk der Bandgeschichte, das Fäden zusammenknüpft, die man bisher oft etwas lose gelassen hatte. Der Hörer, das hoffen ja viele Bands, werde sich schon sein richtiges Ende greifen. Was aber nur theoretisch stimmt - die Leute wollen vom Künstler ja erst einmal überzeugt werden, bevor sie sich ihm mit ihrer Vorstellungskraft hingeben.

Umso heftiger flammt daher der simple Feinzunder auf, den Suralin fast heimlich in diese Platte gepackt hat. Die Gruppe, die ihr zweites Album "A General Dogsbody" 2011 immerhin beim Kultlabel Cargo untergebracht hatte und dann für "No Star" (2015) und "Simple Present" (2017) bei Atomino Records war, behält zwar ihr dickköpfiges Mosaik aus Noiserock, Indie, Shoegaze und Postcore bei, doch diesmal hat man den Mut, klarere Rasterpunkte in die Songs zu setzen.

Sound, Hooks und vor allem die gekonnten Gitarren-Harmonien werden so zu Bausteinen von etwas Ganzem und überzeugen auf ganzer Linie. Was dann gerade die freien Radikale im Sound besser zur Geltung bringt, die Suralin so gekonnt dosiert wie noch nie: Alles sitzt schön dort, wo es muss. Und dann der zartmarkante Inbetween-Gesang: Mit jedem Durchlauf stellt sich das kunstvoll angeschrägte Bild schärfer wie Sterne im Teleskop, und immer lieber gewinnt man jedes einzelne Stück. Es kratzt und funkelt und scheint und reibt losgelassen in der Seele. Anders gesagt: Songs wie "Awake", "Beyond Me" oder "Get Used To It" sind ganz große Indie-Kunst zwischen allen Subgenres, die das Szene-Alt extrem charmant ins Heute holen. Da wird so viel Potenzial freigelegt - der Gedanke, dass die Band weiter bleiben könnte wo sie gerade ist, tut da am meisten weh!

Im Konzert Suralin spielen unter anderem am 16. Dezember im Jugendzentrum Riot in Lichtenstein. Am 26. Januar 2024 ist die Band im Ostpol Dresden und am 17. Februar im Borwaerk Netzschkau.