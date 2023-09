Szenehoffnung Nikita Curtis: "Wir haben keinen Bock auf Indie-Konsens!"

Die junge Leipziger Band machen sich auf, den angestaubten Post-Punk des Landes aufzumischen.

"Sabotage" gibt es zum Abschied. Nicht alle der überwiegend jungen Fans unter 25 werden das 94er-Original der Beastie Boys kennen, doch so nahtlos wie sich der Song in den restlichen Abend einfügt, spricht das eher für Nikita Curtis: Die Leipziger Newcomer sind noch frisch im Live-Geschäft, doch der Club Soltmann in der Südvorstadt ist...