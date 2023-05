Tänzerisch der Künstlichen Intelligenz auf der Spur: Ballett der Oper Leipzig entfaltet mit "Fusion" Universum aus Klang und Bewegung

Ganz ohne Gewandhausorchester: Mario Schröders und Harry Yeffs Exkursion in neue ästhetische Welten verfängt beim Publikum.

Oper Leipzig. Der Leipziger Ballettchef Mario Schröder hält auch mit seiner jüngsten Kreation "Fusion" (wie schon mit seiner "Panta Rhei"-Choreografie) seinen Kurs auf ästhetische Neuland-Erkundungen. Diesmal nicht mit dem Gewandhausorchester, sondern zum Soundtrack, den Harry Yeff (sprich: Reeps 100) und Gadi Sassoon live beisteuern. Es ist eine Erkundungsexkursion, die in der nicht ganz ausverkauften Leipziger Oper über pausenlose neunzig Minuten erklärtermaßen in die Weiten künstlicher Intelligenz führen soll, die gesamte Company als Mannschaft an Bord hat, aber den Zuschauern gleichwohl den Spielraum lässt, sich selbst eine eigene Geschichte dazu zu denken.

Die könnte über alle deklarierten fünf Stationen (von "Genesis - vom Ungeborenen bis zur modernen Gesellschaft", "Künstliche Intelligenz", "Restart Geschenke der KI", "Dekonstruktion" und "Fusion von Mensch, Natur und Technik") in abstrakt choreografierten Variationen vom Spannungsverhältnis von Raum und Masse, von Stimme und Bewegung oder auch von Zufall und Absicht handeln. All das wird hier tatsächlich verhandelt. Die suggestive Macht der abstrakten Bilder, die in dem Bühnenraum von Ausstatter Paul Zoller entstehen, könnte aber auch insgesamt die Menschheitsgesichte im Visier haben. Vom ersten Uratmen an, das man schon hört, wenn sich der Eiserne Vorhang majestätisch öffnet und im flirrenden Halbdunkel einige der Tänzer wie in Tiefschlaf versetzte Wesen zwischen geheimnisvollen Lichtportionen über einer anderen diffusen, am Boden liegenden Gruppe schweben. Aus diesem grandiosen Auftaktbild heraus erwacht langsam und pulsend das menschliche, noch sprachlose Leben. Die ersten Gehversuche dieser sich aufrichtenden Wesen wirken noch ungelenk. Als Individuen entdecken sich diese Menschen beim Anblick ihres Spiegelbildes in einem Wasserbecken, das sie zunächst verblüfft. Wenn sich über ihnen klare geometrische Formen im Video abzeichnen und von oben ein Schwall Wasser auf sie herunterplatscht, so ist das zwar nicht gleich die Sintflut, aber einer jener Impulse, die ein selbstlernendes System in Gang setzten, dessen Dynamik bis zu dem führen mag, was wir heute KI nennen.

Mit seiner verfremdeten Stimme ist Harry Yeff als Performer immer auch sichtbarer Teil dieses sich entfaltenden Organismus aus Klang und Bewegung. Einen Höhepunkt dieses Crescendo aus suggestiver Faszination eines lebenden Klang-Bewegungsuniversums auf der Reise durch die Zeit liefert die direkte Verbindung von Yeff akustischen Vorgaben und der in der Bewegung zu sich kommenden Individualität von sieben Tänzern im jeweils kurz aufscheinenden Lichtkegeln. Die Wirkung setzt zumindest auf den Anschein von spontaner Improvisation. Verblüffend ist auch die opulente Wirkung, die man mit einem riesigen, Gazetuch und etwas Bühnenwind erzielen kann!

Am Ende bewegen sich neuartige, achtgliedrige Wesen über die Bühne. Auf dem Boden wuseln sie wie Krabben am Strand. Dazwischen aufrecht gehende Mutanten. Was hier unter dem Label "Fusion von Mensch, Natur und Technik" das Schlussbild bestimmt, in das sich Yeff als Stimme des Abends auch selbst einfügt, könnte man genauso gut als eine Art postapokalyptische Vision verstehen.

Packend und faszinierend ist diese Symbiose, die Schröder und Yeff hier aus Klang und Bewegung entfaltet haben, allemal. Und man fragt sich ob die Leipziger wissen, was sie tun, sollten sich Gerüchte bewahrheiten, dass man den Vertrag mit Schröder an der Oper Leipzig nicht verlängern will.

Das Publikum feierte "Fusion" jedenfalls euphorisch.

Weitere Vorstellungen von "Fusion" am 2., 7. und 30. Juni.

www.oper-leipzig.de