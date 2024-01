"Tatort"-Folge "Der Fluch des Geldes" aus Saarbrücken: Zu weit weg von uns!

Die "Tatort"-Kolumne von Katharina Leuoth.

Es ist Sommer im "Tatort" in Saarbrücken. Während bei uns die Bäume kahl und die Köpfe bemützt sind, stehen die Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) in der Sommersonne am See. Als Zuschauer muss man sich erst mal an die Temperatur gewöhnen, wenn ein Film einer Reihe - die uns wie der "Tatort"...