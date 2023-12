"Tatort"-Folge "Des anderen Last" aus Köln: Am unteren Ende

Die "Tatort"-Kolumne von Torsten Kohlschein

Es weihnachtet nicht nur in den deutschen Innenstädten bereits ganz gewaltig. Auch im neuen Kölner "Tatort" ist die so hektische Stille Zeit ausgebrochen, die ja auch so ihre ganz unweihnachtlichen Seiten hat. "Des anderen Last" ist sehr sinnfällig Folge 88 mit dem Ermittlerduo Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär)...