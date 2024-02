"Tatort"-Folge "Cash" aus Dortmund: Maulwurf und Wettpate

"Das müsst ihr doch wissen!" hört man es unausgesprochen tönen. Ohne jegliche Zuschauerführung setzen Autor Jürgen Werner und Regisseur Sebastian Ko voraus, dass sich Millionen "Tatort"-Freunde noch daran erinnern, wie die letzte Dortmund-Folge "Love is Pain" vor 43 Wochen ausgegangen ist und warum alle drei Ermittelnden in der neuen Folge "Cash" so mies drauf sind. Tatsache ist, dass Faber den Tod von KHK Martina Bönisch (Anna Schudt) immer noch nicht verwunden hat. Aber warum war KTU-Chef Haller (Tilman Strauß) gleich schuld an ihrem Tod? Siehe Folge "Liebe mich!" vom 20. Februar 2022. Und jetzt ist Haller wieder da. Warum nun das? Als hätte ein großer Teil des Publikums nicht genug damit zu tun, sich in seinem eigenen Privatleben zurechtzufinden.

Gut, eine Ermittlungshandlung gibt es auch noch. Im Milieu der Sportwettbüros müssen Faber, Herzog und Pawlak diesmal wegen eines Mordes ermitteln, dem bald ein zweiter folgt. Es geht um manipulierte Spiele, auf deren Ausgang zu wetten, dem Tippenden zu unanständig hohen Gewinnen verhelfen kann, wenn er denn das verabredete Ergebnis vorher kennt. Am allerbesten ist es natürlich, wenn man in beiden verbandelten Branchen Wettbüro und Vereinen, die Finger drin hat. So wie der zwielichtige Geschäftsmann Tarim Abakay (Adrian Can), dem zufällig auch ein Fußball-Regionalligaklub gehört.

Wie sich im Verlauf der Folge herausstellt, sind nicht nur Herzog, Faber und Pawlak (Warum duzen die sich eigentlich nicht?) hinter Abakay her. Gegen ihn wird zugleich verdeckt wegen Geldwäsche von einer Sonderkommission ermittelt. Und zwar ohne Wissen von Faber und Herzog unter Einsatz von - Pawlak als Maulwurf mit zerrüttetem Privatleben, der dem bereits aus früheren "Tatort"-Folgen bekannten "Wettpaten" und seinen Untergebenen gegenüber gegen Geld den korrupten Polizisten mimt und sie mit vermeintlichen Tipps anfüttert.

Dieser Krimi ist zu konstruiert und bekommt dafür zu wenig Zeit auserzählt zu werden, um ihn beim ersten Mal völlig zu durchdringen. Dafür fährt Faber mit Herzog auf einen Schrottplatz, damit sie dort mal mit einem Baseballschläger an einem schrottreifen Twingo so richtig Frust abbauen kann. So haben wir uns Polizeiarbeit immer vorgestellt. Hinzu kommt hier: Zu oft versanden Episoden , zu deren Abschluss man sich mehr Eindeutigkeit wünschen würde, im Nichts. Klicken der Handschellen als Schlussakkord: Fehlanzeige. Ist es altmodisch, derlei zu vermissen? Nur eins ist hier am Ende eindeutig: Pawlak quittiert seinen Dienst und verschwindet mit seiner Tochter auf dem Beifahrersitz auf der Autobahn in Richtung Süden.

Er hatte offenbar auch keine Lust mehr auf solche Drehbücher. (tk)