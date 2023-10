Tatort-Folge "Murot und das Paradies" aus Wiesbaden: Der Traum vom perfekten Glück

Die "Tatort"-Kolumne von Torsten Kohlschein.

Welcher anständige Deutsche hätte sich das nicht schon mal gewünscht: Per Zeitreise an einer Parteiveranstaltung der NSDAP teilnehmen! Sich in Uniform auf der Rednertribüne unter die Entourage des "Führers" mischen! Und mit zwei Pistolen den am Mikrofon stehenden Adolf Hitler hinterrücks abknallen! Mal von den tiefgreifenden historischen Paradoxa abgesehen, die das mit sich brächte: Selbst als Traum würde derlei zu den Höhepunkten im Leben eines Menschen gehören!

In den Genuss dieses und anderer Ausflüge in eine Parallelrealität kommt mit dem Publikum als Zeugen LKA-Ermittler Felix Murot (Ulrich Tukur) im neuen "Tatort" des Hessischen Rundfunks, "Murot und das Paradies". Der depressive Kriminalist und seine Kollegin Magda Wächter (Barbara Philipp) haben es mit zwei rätselhaften Leichen zu tun. Beide sind äußerlich unversehrt. Abgesehen davon, dass ihnen der Bauchnabel entfernt und durch einen rätselhaften Anschluss ersetzt wurde, durch den sie ... ja, was eigentlich? Von wem? Und warum?

Das "Tatort"-Debüt von Autor und Regisseur Florian Gallenberger gehört zweifellos in die Schublade der surrealen, (herrlich) durchgeknallten, an der Genregrenze zur Science-Fiction knabbernden "Tatorte". Dafür ist er ganz ansehnlich geraten. Was ist Glück, und wie viel davon hält der Mensch aus? Das ist eine der Kernfragen die hier behandelt werden - nicht zuletzt im Dialog Murots mit seinem Therapeuten Dr. Wimmer (Martin Wuttke).