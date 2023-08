"Tatort" und "Polizeiruf 110": So spannend wird die neue Saison!

Neues "Polizeiruf 110"-Team: Johanna Wokalek ermittelt in München als Kommissarin Cris Blohm gemeinsam mit Stephan Zinner (Mitte) als Dennis Eden und mit Gast Bless Amada in der Rolle des Kriminaloberkommissars Otto Ikwuakwu. Der Krimi wird am 17. September ausgestrahlt. Bild: BR/Ariane Krampe Filmproduktion/Hendrik Heiden