Teresa Ciabatti mit "Die schönen Jahre": Mysterium um einen gefallenen Engel

Eine berühmte Schriftstellerin findet nach 30 Jahren ihre alte Jugendfreundin wieder. Beide eint eine Geschichte bedrückender Teenagerjahre. Es ist die schmerzliche Erinnerung an ein Gefühl ewiger Minderwertigkeit und körperlicher Unvollkommenheit zweier junger Mädchen. Die Icherzählerin leidet an ihrer Herkunft als tapsiges Landei. Die Freundinnen beneiden Federicas ältere Schwester Livia, diesen blonden Männertraum und vollkommene Verkörperung weiblicher Schönheit, bis eine Nacht alles verändert. Inzwischen ist aus der vermeintlich unansehnlichen Jugendlichen von einst eine beneidete, prominente Autorin geworden, die sich in der Begegnung mit der Jugendfreundin den Gespenstern der Vergangenheit stellen muss.

Teresa Ciabattis Geschichte zweier Freundinnen "Die schönen Jahre" beginnt verheißungsvoll und bleibt es, solange das Mysterium um die schöne Livia, diesen gefallenen Engel, noch nicht gelüftet ist. Dann allerdings wird die Sache zäh und der Roman verliert sich zunehmend in Selbstbespiegelung und langatmiger psychologischer Hinterfragung. (dpa)