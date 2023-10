"The Eras Tour": Mit Taylor Swift und Tausenden Gleichgesinnten im Kino

Begeisterung auch in Großbritannien: Das Vue West End am Londoner Leicester Square wirbt über dem Eingang für den Konzertfilm zu Taylor Swifts jüngste Tournee, "The Eras Tour", der auf einer Großleinwand gezeigt wird. Wie das Promiportal «People» und die Branchenblätter «Variety» und «The Hollywood Reporter» unter Berufung auf Zahlen der weltgrößten Kinokette AMC berichteten, spielte der Streifen am Startwochenende 95 bis 97 Millionen Dollar in Nordamerika ein. Bild: David Parry/PA Wire/dpa