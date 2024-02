"The Floor": Start für neues Sat.1-Fernsehquiz mit Chemnitzer Beteiligung

Die neue Sat.1-Show ist eine Mischung aus "Wer wird Millionär?", "Mensch, ärgere dich nicht" und Monopoly. Moderiert wird sie von Matthias Opdenhövel.

Jörg Pilawa mit seinem "Das 1 % Quiz" bekommt Konkurrenz - was die Anzahl der Kandidaten betrifft. Denn am Freitagabend startet "The Floor" mit 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.