"Tribute von Panem"-Regisseur Francis Lawrence: "Ich stütze mich ausschließlich auf Suzanne Collins' Ideen"

"Die Tribute von Panem"-Regisseur über das Überleben und Korrumpieren in einer Diktatur

Francis Lawrence, 1971 in einer amerikanischen Familie in Wien geboren, hat die Adaptionen der Bestseller "Die Tribute von Panem" geprägt. Er übernahm die Regie beim zweiten Teil und blieb der Serie bis heute treu. Nach einer längeren Pause kommt nun das Prequel "Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes" ins Kino. Wir sprachen...