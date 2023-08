Unaufgeregt: Keith Jarrett mit "Carl Philipp Emmanuel Bach"

Eine Ewigkeit ist es her, dass der Allroundpianist Keith Jarrett mit einem klassischen Soloklavieralbum in Erscheinung getreten ist. 1995 war es, mit Suiten von Georg Friedrich Händel. Und so ist es denn auch nicht überraschend, dass die auf zwei CDs jetzt erstmals publizierte Aufnahme der sechs Württembergischen Sonaten von Carl Philipp...