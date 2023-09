Warum man sich die Biografie von "Morbid Angel" David Vincent schenken kann

Bereits der Titel des Buches ist so cool, dass er an dieser Stelle gleich als Überschrift sein muss: Brian Johnson mischt in seinen Lebenserinnerungen Arbeiterklasse-Charme mit einer berührend bodenständigen Schilderung seines Starruhmes vom Katzentisch der Branche aus. Um Rock‘n‘Roll geht es dabei fast nur am Rand - doch der ist dann wieder Weltklasse!