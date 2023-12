Was das Smac in den Weihnachtsstuben fürs Kulturhauptstadtjahr sucht

Vor knapp zwei Jahren schrieb die "Freie Presse" über ein rätselhaftes Sitzmöbel. Daraufhin meldeten sich etliche Leser - und der Stuhl schaffte es in die Forschung, ins Museum und ins Fernsehen! Derzeit ist das Sitzmöbel im Deutschen Stuhlbau-Museum in Rabenau in voller Schönheit zu sehen.