Wenn die Hand des Zufalls das Leben steuert: Christoph Werner mit "Das Haus fernab des Meeres"

"Das Haus fernab des Meeres" erweist sich als ein famoser Roman

Nachdem die Mauer gefallen war, ist Paul erst einmal abgehauen aus Halle an der Saale. Die Welt war so viel größer geworden. Mit dem alten VW Derby kam er mit ein paar Zwischenjobpausen bis nach Italien. Eine Arbeit in der Chemieindustrie hätte mehr der Gegend als seinen wirklichen Intentionen entsprochen. Eigentlich wollte er in den zwei...