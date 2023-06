"Werk der Woche": Der vergessene Aufstand

Am Samstag vor 70 Jahren, am 17. Juni 1953, "probten die Plebejer den Aufstand", wie Günter Grass 1966 in seinem gleichnamigen Stück schrieb. Darin ging er vor allem der Rolle Bertolt Brechts während der Arbeiterproteste gegen die (allerdings bereits zurückgenommenen) Normerhöhungen, de facto Lohnkürzungen, und ihrer Forderung nach freien Wahlen...