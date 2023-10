Werk der Woche: Die Menschlichkeit in Stein

Hier stellt die "Freie Presse" Kunst im öffentlichen Raum vor. Heute: "Humanitas" von Berthold Dietz in Auerbach/Vogtland (1992).

Kunst im öffentlichen Raum. Bedächtig trägt der eine Mann einen anderen Mann, der offensichtlich allein kaum laufen kann, es gerade erst wieder lernt oder nicht mehr können wird. Der Kopf des vorderen, schwachen Mannes ist diesem auf die Brust gesunken, er schmiegt sich geradezu an den Menschen hinter ihm, der ihn hält, stützt, trägt. Die beiden sind einfach nur Menschen. Nichts deutet auf ihren gesellschaftlichen, sozialen, beruflichen Hintergrund. Nichts deutet auf den Anlass der Not des Einen und der Hilfe des Anderen. Doch Haltung und Gesichtsausdruck des hinteren Mannes deuten an, dass es ihn stolz macht, diesen einen Menschen womöglich gerettet zu haben.

"Wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt", sagt ein Satz aus dem Talmud, einer der bedeutendsten jüdischen Schriften. Soll heißen: Jedes Menschenleben ist gleich viel wert, keines ist wertvoller als das andere.

Die beiden eng verbundenen, überlebensgroßen Figuren stehen vor der Nikolaikirche in Auerbach, in der die Göltzschtalgalerie mit Ausstellungen und Veranstaltungen für ein spannendes Kulturprogramm im Vogtland sorgt. Die Skulptur heißt "Humanitas" und wurde von dem Bildhauer Berthold Dietz aus Lichtentanne geschaffen. Es gibt zwei Exemplare dieser Arbeit - eines steht auf dem Grundstück des im Januar 2023 verstorbenen Bildhauers, das andere hat er 1992 der Galerie zur Eröffnung übereignet, wie Leiterin Romy Hartwig sagt. Inspiriert worden sei das Werk wohl von einem Bergwerksunglück in Kolumbien in den 1980er-Jahren. Bergwerksunglücke sind bis heute traurige Kontinuität in Kolumbien. In den 1980er-Jahren war das schlimmste Unglück im Land ein Erdrutsch, der ein ganzes Viertel der Stadt Medellin unter sich begrub. 400 Menschen starben bei der Katastrophe, die begünstigt wurde von den Zuständen in dem Elendsviertel und ignorierten Warnungen: Da die Verschütteten kaum geborgen werden konnten, erklärte man das Armenviertel einfach zum Friedhof.

Menschlichkeit, in Stein gehauen

Es war eine dieser Natur- und menschengemachten Katastrophen, die die Menschen bis heute in Atem halten und ins Elend stürzen. Extreme Wetterereignisse nehmen weltweit zu, begünstigt durch den von Menschen verursachten Klimawandel. Der auch für Hungersnöte vor allem im südlichen Teil der Erde mitverantwortlich ist. Die wiederum eine der Ursachen, neben vielen anderen, für die eher wachsende Zahl an Kriegen in der Welt ist.

All diese Konflikte fordern immer wieder und jeden Tag eben jene "Humanitas", Menschlichkeit, die Berthold Dietz in Stein gesetzt hat, ein. Menschlichkeit, die sich auch in Solidarität äußert, in Solidarität der Worte und der Taten. Dabei ist es gar nicht immer leicht zu entscheiden, wer wann wie und mit wem solidarisch sein sollte.

Einen wichtigen Hinweis zur Beantwortung dieser Fragen gab kürzlich Welf Schröter, Herausgeber des Newsletters der Bloch-Akademie, der sich dem philosophischen Erbe Ernst Blochs widmet. Schröter verweist darauf, dass ein "solidarisches Bewusstsein ein menschliches Bewusstsein" ist - eines, "das Menschen und Bewegungen unterstützen will, ihre eigenen Schritte der Humanisierung zu gehen." Solidarität sei eine werteorientierte Haltung und bedeute, den Werten der Menschenrechte sowie den Wegen der Humanisierung des Menschen zu folgen. Schröter: "Solidarität ist keine Einbahnstraße des Gegen-Etwas-Seins. Wer Solidarität mit Unterdrückten zeigen will, muss hinsehen, ob die Unterdrückten selbst Unterdrücker sind … Menschliche Solidarität heißt: Solidarität auf dem Fundament der Menschenrechte. Die Menschenrechte sind der Maßstab für solidarisches Verhalten." Solidarität mit Terroristen und Aggressoren verbietet sich aus dieser Sicht.

Solidarität als Möglichkeit für den Einzelnen

Der Philosoph Heinz Bude hat der Solidarität ein ganzes Buch gewidmet, nicht zuletzt deshalb, weil er festgestellt hat, dass "die glühenden Verfechter der Solidarität heute zumeist nicht mehr von links, sondern von rechts kommen und "eine exklusive Solidarität, die mit Mauern geschützt und durch Kultur behauptet" werde, meinten. Stattdessen sei Solidarität jedoch "eine Möglichkeit für den Einzelnen". Man könne sie verwerfen, sie nutzen oder politisch oder wirtschaftlich ausschlachten. Man könne sich ihr aber auch verpflichten, "weil man dadurch sein eigenes Leben reicher und lebendiger macht". Für Heinz Bude löst die Erfahrung der Solidarität kein Problem, "sondern stellt eine Frage. Die Frage: Wofür lohnt es sich zu leben?" Der Begriff der Solidarität beschwöre eine Welt, die wir mit anderen Lebewesen teilen. "Aber es spielt keine Rolle, was sie sagen oder wie sie mich mit ihren Blicken, Gesten und ihren Berührungen bedrängen. Sie sind da, und ich kann mir nicht vorstellen, wie ich ohne diese vielen Anderen sein könnte", schreibt Heinz Bude. Dabei sei Solidarität oft "sinnlos fürs Ganze und teuer für mich selbst". Dennoch seien Menschen solidarisch: "Die Solidarischen machen sich nichts vor, sie finden sich zusammen, um den Beweis zu erbringen, dass wir zusammen weitermachen können und ich nicht aufgeben muss."

Für all dies hat Berthold Dietz, der zumeist figürlich arbeitete, in seiner Skulptur einen so schlichten wie überzeugenden Ausdruck gefunden: Der Eine, der hilft, verschmilzt gleichsam mit dem, dem geholfen wird. Womit beider Leben reicher geworden ist.