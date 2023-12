Wie ein geflüchteter Christ aus Syrien Weihnachten in Sachsen erlebt hat

Unser „Himmel & Hier“-Kolumnist wünscht sich, dass an Weihnachten alle glücklich sein können. Warum das manchmal unmöglich ist.

Weihnachten liegt hinter uns. Wie in jedem Jahr war mit mit dem Fest die Hoffnung verbunden, dass etwas von dem, was noch nicht ganz in Ordnung ist, in Ordnung gebracht wird; dass ein Weihnachtsfrieden sich über das legt, was uns belastet. Diese Sehnsucht ist kindisch, ich weiß, aber sie ist da.