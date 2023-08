Zu viele Menschen, die "einfach so dahinleben"? Siebte Station des "Purple Path" eröffnet

Bildhauer Iskender Yediler erinnert an die regionale Tradition der Textil-Industrie.

Mehr und mehr nimmt der "Purple Path" Gestalt an, der die künftige Kulturhauptstadt Chemnitz mit der Region verbinden soll. Am Samstag wurde in Lichtenstein die siebte Station des Kunst- und Skulpturenparcours eingeweiht: In unmittelbarer Nähe der ehemaligen Esda-Strumpffabrik, der "letzten Industrieruine" der Stadt, so Lichtensteins...