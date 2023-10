Zwischen Krisen, Krieg und KI: Wie die Frankfurter Buchmesse vor ihrer 75. Auflage dasteht

Auf einem LED-Monitor verkündet die Frankfurter Buchmesse ihr Motto " 75 times. And the story goes on..." Zu deutsch: "Die Geschichte geht weiter." Und sie bleibt spannend. In Zeiten der Digitalisierung und ausufernder geopolitischer Konflikte ist das Büchermachen nicht einfacher geworden. Bild: Arne Dedert/dpa