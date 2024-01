Afd-Verbot? Man muss andere Wege finden

In Sachsen, Thüringen und Brandenburg werden in diesem Jahr die Landtage neu gewählt. Die AfD hat dort viele Anhänger. So kocht eine alte Debatte wieder hoch.

Wie eine Welt nach seinen Vorstellungen aussehen würde, hat der Thüringer AfD-Landesparteichef Björn Höcke mal aufgeschrieben. „Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutsche keine halben Sachen, dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt“, steht in seinem Buch. Es ist eine Drohung an das bestehende politische... Wie eine Welt nach seinen Vorstellungen aussehen würde, hat der Thüringer AfD-Landesparteichef Björn Höcke mal aufgeschrieben. „Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutsche keine halben Sachen, dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt“, steht in seinem Buch. Es ist eine Drohung an das bestehende politische...