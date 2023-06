Aufbegehren für die Freiheit

Über die Erinnerung an den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953

In der deutschen Erinnerungskultur hat der Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 keinen Platz. Laut einer Forsa-Umfrage von Anfang Juni im Auftrag der Bundesstiftung Aufarbeitung kennt nur noch jeder Zweite dieses historische Datum. Wissenslücken wies die Studie vor allem bei Jüngeren nach. Lediglich jeder siebte Befragte im Alter zwischen 14...