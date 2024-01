Der neue Hauptgegner der CDU

Die Berichte über ein geheimes Treffen von Rechtsextremisten, AfD- und Werteunion-Mitgliedern in Potsdam lassen auch die CDU aufhorchen.

Wer ist doch gleich der "Hauptgegner" der Union? Im Sommer rief CDU-Chef Friedrich Merz noch die Grünen dazu aus. Nun ist es Winter geworden - und ein neues Jahr, in dem die Landtage von Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt werden. In den Umfragen liegt in allen drei Bundesländern die AfD weit vorn.