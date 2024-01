Vorstandsklausur: Die CDU auf der Suche nach einem konservativeren Profil

Die Union will sich für das wichtige Wahljahr 2024 als klares Gegenmodell zur Bundesregierung inPosition bringen. Ein Schwerpunkt derzweitägigen Klausur der CDU-Führung soll das neue Grundsatzprogramm sein.

Zu Beginn jedes Jahres steckt die CDU-Führung die Köpfe zusammen und berät über die Strategie der kommenden zwölf Monate. Diesmal kommt die Spitze der Christdemokraten am Freitag und Samstag in Heidelberg zusammen, und das sorgt in der Partei durchaus für gewisse Diskussionen. Bei drei im Herbst anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland...