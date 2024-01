Deutschland braucht eine wirtschaftspolitische Kehrtwende

Die Konjunktur kommt nicht in Schwung. Die Arbeitslosigkeit steigt wieder. Der Standort verliert im Wettbewerb mit anderen Ländern. Die Bundesregierung muss jetzt endlich handeln.

Die Prognosen sind ernüchternd. Die Arbeitsverwaltung in Sachsen rechnet für dieses Jahr mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das Ifo-Institut in Dresden attestiert der Konjunktur in Ostdeutschland und Sachsen eine Erholung ohne Schwung. Die aktuelle Branchenumfrage des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft zeichnet...