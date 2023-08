Ein ziemlich großer Sprung

Heiko Hößler über die Lohnforderung für die Gastronomie

Fachkräfte in der Gastronomie und Hotellerie sollen nach dem Willen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mehr Geld bekommen. So könne dem Arbeitskräftemangel in der Branche abgeholfen und die Schließung weiterer Betriebe verhindert werden, heißt es. Von einem Startgehalt von 3000 Euro brutto bei Vollzeit spricht die...