Freiberg zeigt: Die AfD hat in Sachsen noch nicht gewonnen

Nicht nur in Berlin oder Leipzig, sondern auch in Kleinstädten im Osten gehen Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Das ist ein wichtiges Signal. Ein Kommentar.

Es gehört nicht viel Mut dazu, sich auf eine Kundgebung mit 50.000 Menschen in Hamburg zu stellen - oder auf eine mit 100.000 in Berlin. Das sind Happenings mit Volksfestcharakter. Wer aber in Sachsen auf dem Obermarkt in Freiberg montags Flagge zeigt gegen die AfD, braucht schon ein wenig Courage. Erzählt man dem Nachbarn auf der Straße oder...