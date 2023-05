Freie Bahn für Erdogan

Wer gehofft haben sollte, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach seinem neuen Wahlsieg einen gemäßigteren Kurs einschlagen werde, der hat sich getäuscht. Schon in der Wahlnacht signalisierte er mehr - nicht weniger - Härte gegen seine politischen Gegner. Der Westen hat so gut wie keinen Einfluss mehr auf ihn. Erdogan fühlt sich in...