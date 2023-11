Haushaltskrise: Grüne sollten besonnen reagieren

Die Grünen treffen sich zu einem vier Tage langen Parteitag. Es geht dabei auch um ihre Projekte – die durch das jüngste Karlsruher Urteil auf dem Spiel stehen könnten.

Regieren tut weh. Das sieht man Robert Habeck an, wenn er in diesen Tagen blass und mit dicken Augenlidern in Interviews über das Urteil zum Nachtragshaushalt spricht. Und man spürt es auch auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, zu der die Partei am Donnerstag in Karlsruhe zusammengekommen ist – gerade jetzt. Dort müssen der...