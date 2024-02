Kommentar zu den fragwürdigen Bannern beim CFC-Spiel: Fußball gehört nicht allen Fans?

Fußballfans protestieren gegen einen Investoreneinstieg. Beim Chemnitzer FC zeigten sie dazu ein menschenverachtendes Plakat. Damit diskreditiert eine kleine Gruppe einen ganzen Club.

Fußball gehört den Fans. Dafür kämpfen sie derzeit in allen Stadien. Weil ein Großinvestor bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) einsteigen will, fliegen Tennisbälle und Süßigkeiten auf die Spielfelder in allen Stadien, was zu Spielunterbrechungen führt. Auch die Fans in den unteren Ligen, die gar nicht der DFL angehören, solidarisieren...