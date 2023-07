Kommentar zum Anti-EU-Kurs der AfD: Europas Totengräber

Eine "geordnete Auflösung der EU" schrieb die AfD in ihren Leitantrag zum Europawahlprogramm für 2024. Der Satz soll nun wieder gestrichen werden, die Debatte darüber steht noch bevor. Es ist der letzte, leicht zu durchschauende Versuch zu bemänteln, was diese Partei tatsächlich im Schilde führt. Die AfD will der Totengräber Europas sein -...