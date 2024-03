Kommentar zur Wahl in Großschirma: Auch ohne AfD-Brandmauer im Lokalen geht das Abendland nicht unter

Bei der Bürgermeisterwahl in Großschirma hat der Ort erstmals in Sachsen einen Bürgermeister mit AfD-Parteibuch ins Amt gewählt. Kandidat Rolf Weigand trat bei der Wahl allerdings als Einzelkandidat, nicht unter AfD-Flagge an.

