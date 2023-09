Migrationsdebatte in Deutschland: Schrille Töne statt sachlicher Lösungen?

Ständige Forderungen wider besseren Wissens und schrille Töne können nicht zur Lösung der Migrationsfrage beitragen, aber die Glaubwürdigkeit in Politik und die gesellschaftliche Stabilität beschädigen. Verbaler Mut ist an anderer Stelle gefragt, kommentiert Tobias Wolf.

Die Tonlage beim Thema Asyl wird gefühlt täglich schriller, während Kommunen landauf, landab unter den Folgen irregulärer Migration ächzen. Dass in Sachsen jetzt die Standards bei der personalintensiven Betreuung minderjähriger Flüchtlinge gesenkt werden, mag kurz Linderung verschaffen. Das Dilemma mit der Migration reduziert das nicht.

Das gilt auch für fast alle anderen dieser Tage vorgetragenen Forderungen. Dabei wäre endlich Ehrlichkeit gefragt, um die Glaubwürdigkeit der Politik und die gesellschaftliche Stabilität nicht weiter zu beschädigen. Stattdessen geht es im Angesicht von anstehenden Landtagswahlen offenbar nur um kurzfristige politische Geländegewinne, und jedes Mittel scheint recht. Klar ist auch: Ohne Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine und die daraus resultierenden Flüchtlinge gäbe es dieses Wahlkampfpotenzial angesichts der Asylzahlen kaum.

Man kann der Bundesinnenministerin Einiges vorwerfen. Ihren Umgang mit Mitarbeitern wie dem Ex-Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Oder die Unfähigkeit, die Bedeutung des Migrationsthemas richtig einzuschätzen, erst recht für Ostdeutschland mit extremen Zustimmungswerten für die in Teilen rechtsextreme AfD. Im Bundestag fabulieren Unionsvertreter schon einen Großkonflikt herbei. In Sachsen nehmen der Innenminister und der Ministerpräsident Berlin gefühlt fast täglich unter Feuer, fordern Grenzkontrollen, um die Migrantenzahl durch Zurückweisungen zu begrenzen. Von "überfälligen" Migrationsabkommen, Rücknahmevereinbarungen und dem Einstufen sicherer Herkunftsstaaten ist in dem Atemzug immer die Rede. Wohlfeil daran ist, dass es die Union selbst 16 Jahre in der Hand hatte, das meiste davon längst umzusetzen, was sie jetzt laut und in hoher Frequenz kritisiert.

Aber die Lage ist eben komplexer. Das weiß man auch in der CDU. Nordafrikas Staaten haben eigene Interessen, sonst gäbe es längst die vom damaligen CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière Anfang 2015 vorgeschlagenen Asylzentren, die Anträge vor Ort prüfen würden.

Die Aufgabe verantwortungsvoller Politik wäre es, sachlicher zu kommunizieren und dort deutlich zu werden, wo Lösungen liegen könnten. Dass Grenzkontrollen eine Funktion hätten - andere EU-Länder entlang der Balkanroute oder der Ostroute über Russland und Belarus unter Druck setzen könnten, die dann schnell ein Interesse hätten, selbst ihre EU-Außengrenzen zu sichern und sich nach Dublin III selbst um trotzdem Einreisende zu kümmern. Länder wie Ungarn, dessen Regierungschef Orban die Union einst hofierte und den man offenbar nicht laut zu kritisieren wagt. Warum eigentlich nicht?

Stattdessen wird der Eindruck erweckt, dass man mit Kontrollen an der deutschen Grenze Einreisezahlen spürbar reduzieren könne, obwohl jeder Asylantrag nach Recht und Gesetz im Inland geprüft werden muss.

Ohne Schleuser käme ebenfalls kaum ein illegaler Migrant von den Grenzen Südosteuropas über die Balkanroute nach Deutschland. Hier wäre Härte gefragt und anhaltender Druck für mehr Polizeizusammenarbeit in der EU.

Eine vollkommene Abschottung ist genauso unrealistisch wie eine unbegrenzte Zuwanderung. Würde letztere gesteuert und stärker auf die EU-Länder verteilt, wäre sie angesichts der demografischen Entwicklung womöglich auch weniger ein Problem. Mit lautstarken Forderungen gegen besseres Wissen passiert nur eins, wie die Umfragewerte zeigen: Die Zweifel an der Lösungskompetenz demokratischer Systeme werden größer.