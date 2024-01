Mitgliedervotum über Ampelverbleib: Keine echte Legitimation für Lindner

Bei der Mitgliederbefragung hat sich eine knappe Mehrheit der FDP dafür entschieden, weiter mitzuregieren. Parteichef Lindner sieht darin einen „Ausdruck der Verantwortung für Deutschland“.

FDP-Chef Christian Lindner ist gerade so an einer Niederlage vorbeigeschrammt. Ein Ja der Mitglieder für einen Austritt aus der Regierung wäre zwar nicht bindend gewesen – doch es hätte Lindner schwer in die Bredouille gebracht. Auch jetzt gilt: Die Ampel dürfte durch das Ergebnis der Mitgliederbefragung nicht stabiler werden.